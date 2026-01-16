Rüşvet vermekle suçlanıyordu: Eski Ukrayna Başbakanı kefaletle serbest bırakıldı

Mahkemeden yapılan yazılı açıklamada, yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Timoşenko'nun duruşmasının gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, Timoşenko'nun yaklaşık 767 bin dolar kefalet karşılığında serbest bırakıldığı belirtildi.

Yargılamanın devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, Timoşenko'ya Kiev dışına çıkış yasağı getirildiği kaydedildi.

Timoşenko ise hakkındaki suçlamaları reddederek, dosyadaki kanıtların sahte olduğunu savunuyor.

Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu ile Uzmanlaşmış Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Timoşenko, Ukrayna Parlamentosu'ndaki bazı milletvekillerine rüşvet teklif etmekle suçlanıyor.