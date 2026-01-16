İSTANBUL 10°C / 3°C
16 Ocak 2026 Cuma
Dünya

Rüşvet vermekle suçlanıyordu: Eski Ukrayna Başbakanı kefaletle serbest bırakıldı

Ukrayna Yüksek Yolsuzlukla Mücadele Mahkemesi, milletvekillerine rüşvet teklif etmekle suçlanan eski Başbakan ve Ana Vatan (Batkivşina) Partisi lideri Yuliya Timoşenko'nun kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi.

16 Ocak 2026 Cuma 17:47
ABONE OL

Mahkemeden yapılan yazılı açıklamada, yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Timoşenko'nun duruşmasının gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, Timoşenko'nun yaklaşık 767 bin dolar kefalet karşılığında serbest bırakıldığı belirtildi.

Yargılamanın devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, Timoşenko'ya Kiev dışına çıkış yasağı getirildiği kaydedildi.

Timoşenko ise hakkındaki suçlamaları reddederek, dosyadaki kanıtların sahte olduğunu savunuyor.

Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu ile Uzmanlaşmış Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Timoşenko, Ukrayna Parlamentosu'ndaki bazı milletvekillerine rüşvet teklif etmekle suçlanıyor.

