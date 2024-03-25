İSTANBUL 16°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mart 2024 Pazartesi / 16 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,1498
  • EURO
    34,8297
  • ALTIN
    2238.41
  • BIST100
    9111.81
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya 15 yaşındaki İslam'ı konuşuyor! Yüzlerce canı kurtardı
Dünya

Rusya 15 yaşındaki İslam'ı konuşuyor! Yüzlerce canı kurtardı

Moskova'daki terör saldırısı sırasında AVM'de çalışan 15 yaşındaki İslam, tek başına, yüzlerce insanın daha katledilmesini önledi. Konser salonunun bulunduğu AVM'de yarı zamanlı çalışan genç, saldırıdan kaçan kalabalığın, tuvaletler tarafındaki çıkmaza doğru ilerlediğini fark etti. İslam, 150'den fazla insanı önce dar bir geçitten Expo bölgesine, oradan ofislerin olduğu tarafa, daha sonra da sokağa çıkararak kurtarmayı başardı.

25 Mart 2024 Pazartesi 09:33 - Güncelleme:
Rusya 15 yaşındaki İslam'ı konuşuyor! Yüzlerce canı kurtardı
ABONE OL

Rusya'nın başkenti Moskova'da 137 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısında yeni detaylar ortaya çıktı. Saldırının yapıldığı Crocus City Hall adlı konser salonunda yarı zamanlı çalışan 15 yaşındaki Azerbaycan asıllı İslam Halilov, büyük bir kahramanlığa imza attı.

İNSANLARI TAHLİYE

İslam Halilov, terör saldırısında seyircilerin Crocus'tan tahliyesine yardım etti ve 100'den fazla kişiyi kurtardı. Kalabalığın tuvalete doğru çıkmaza girdiğini fark eden İslam, tahliyeye liderlik etmeye başladı. İnsanları dar geçitten Expo bölgesine ve ardından ofis binasından sokağa, güvenli bir yere götürmeyi başardı. İslam, "Eğer gidersem yüzlerce insanın öleceğini anladım. Bulabildiğim herkesi dışarı çıkardım ve eve gittim. Kendimi bir kahraman olarak görmüyorum" dedi.

MADALYA VERİLECEK

Rusya'da kahraman ilan edilen İslam Halilov, cesaretinden Rusya'nın "Hizmet İçin" madalyası verilecek. Ödül Rusya Müslümanlarının manevi lideri müftü Şeyh Ravil Gaynutdin tarafından 29 Mart'ta Katedral Camii'nde takdim edilecek.

  • Rusya
  • terör saldırısı
  • İslam Halilov

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.