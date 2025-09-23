Rusya, 150 Ukrayna İHA'sını yok etti

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 150 insansız hava aracının (İHA), hava savunma sistemleri tarafından başkent Moskova dahil birçok bölgede yok edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun İHA'larla Rus topraklarına saldırı düzenlediği belirtildi.

Dün yerel saatle 15.00'ten bu sabah 07.00'ye kadar hava savunma sistemlerince 150 İHA'nın imha edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, bunların Moskova dahil birçok bölgede düşürüldüğü kaydedildi.

Diğer yandan Ukrayna ordusunun, Rusya'da Moskova'nın da aralarında bulunduğu şehirlere İHA'larla düzenlediği saldırılar nedeniyle yaklaşık 200 uçuşun ertelendiği veya iptal edildiği belirtildi.

- Belgorod bölgesindeki İHA saldırısında 1 kişi öldü

Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, İHA saldırısı sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin yaralandığını bildirdi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de Telegram kanalından yaptığı açıklamada, vurulan İHA'nın parçalarının düştüğü noktalarda çalışmalar yapıldığını kaydetti.