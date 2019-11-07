Rusya: 2 bin militan yakını güvenlik tehdidi
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Orta Doğu’dan Rusya’ya dönmeye çalışacak 2 bin Rus militan yakını olduğunu açıkladı.
- İHA
FSB Direktörü Aleksandır Bortnikov, Rus medyasına yaptığı açıklamada, Orta Doğu’daki terör örgütlerinden Rusya’ya dönmeye çalışacak 2 bin Rus militan yakını olduğunu ve bu kişilerin ülke güvenliğine yönelik tehdit oluşturduğunu ifade etti. Bortnikov, bu 2 bin kişinin insani koridorları kullanarak Rusya’ya dönmeye çalışabileceğini öne sürdü.
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