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Dünya

Rusya, 2 Letonyalı istenmeyen kişi ilan etme kararı aldı

Rusya, Letonya'nın Moskova Büyükelçiliğinde görevli 2 diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti.

AA25 Nisan 2024 Perşembe 17:58 - Güncelleme:
Rusya, 2 Letonyalı istenmeyen kişi ilan etme kararı aldı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Letonya'nın daha önce 2 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ettiği hatırlatıldı. Bunun "temelsiz" bir adım olduğu belirtilen açıklamada, bu nedenle Letonya'nın Moskova Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Dace Rutka'nın Bakanlığa çağrıldığı aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Letonya'nın Moskova Büyükelçiliğinde görevli 2 diplomat, mütekabiliyet esasına ve Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'nin 9. maddesine göre sınır dışı ediliyor. Letonya tarafına, Riga'nın Rus diplomatlara yönelik düşmanca eylemlere devam etmesi durumunda, Moskova'nın kaçınılmaz olarak Riga için acı verici adımlar atacağı belirtildi."

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