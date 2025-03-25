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Dünya

Rusya: 2 yerleşim yerini ele geçirdik

Rusya, Donetsk ve Zaporijya bölgelerinde 2 yerleşim yerini ele geçirdiklerini bildirdi.

AA25 Mart 2025 Salı 17:46 - Güncelleme:
Rusya: 2 yerleşim yerini ele geçirdik
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Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin güncel bilgi paylaşıldı.

Rus ordusunun Ukrayna'daki cephede pozisyonlarını güçlendirdiği belirtilen açıklamada, "Rus birliklerinin aktif ve kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Mirnoye, Zaporijya bölgesinde de Malıye Şçerbaki yerleşim birimleri kurtarıldı." ifadeleri kullanıldı.

Son 24 saatte 148 bölgede Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısına, insansız hava aracı (İHA) yönetim merkezlerine, mühimmat depolarına, askeri teçhizat onarım üssüne saldırıların düzenlendiği kaydedilen açıklamada, Ukrayna'ya ait 98 İHA'nın Rus hava savunma sistemlerince düşürüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 659 uçak, 283 helikopter, 48 bin 404 İHA, 601 hava savunma füze sistemi, 22 bin 490 tank ve zırhlı araç, 1531 çok namlulu roketatar, 22 bin 961 obüs ve havan topu ile 33 bin 347 özel askeri aracın yok edildiği belirtildi.

Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 Eylül 2022'de imzaladığı kararnameyle yasa dışı ilhak edilmişti.

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