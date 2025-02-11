Rusya, 2021 yılından bu yana tutuklu bulunan ABD vatandaşını serbest bıraktı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Rusya'nın serbest bıraktığı ABD vatandaşı ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Waltz, 2021 yılından bu yana Rusya'da tutuklu bulunan ABD vatandaşı Fogel'in serbest bırakıldığını ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Rusya'dan ABD'ye doğru yola çıktığını belirtti.

Mike Waltz, Rusya'nın söz konusu adımının bir "iyi niyet göstergesi" olduğunu, bundan memnun olduklarını ve bunun Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilebilmesi yönünde atılmış pozitif bir adım olduğunu vurguladı.

Marc Fogel, Ağustos 2021'de Rusya'ya girişinde, uyuşturucu bulundurmak suçlamasıyla havalimanında gözaltına almış ve 14 yıl hapse mahkum edilmişti.