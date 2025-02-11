İSTANBUL 5°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Şubat 2025 Çarşamba / 14 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,0608
  • EURO
    37,3924
  • ALTIN
    3358.65
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya, 2021 yılından bu yana tutuklu bulunan ABD vatandaşını serbest bıraktı
Dünya

Rusya, 2021 yılından bu yana tutuklu bulunan ABD vatandaşını serbest bıraktı

Beyaz Saray, Rusya'nın 2021 yılından bu yana tutuklu bulunan ABD vatandaşı Marc Fogel'i 'iyi niyet göstergesi' olarak serbest bıraktığını açıkladı.

AA11 Şubat 2025 Salı 23:18 - Güncelleme:
Rusya, 2021 yılından bu yana tutuklu bulunan ABD vatandaşını serbest bıraktı
ABONE OL

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Rusya'nın serbest bıraktığı ABD vatandaşı ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Waltz, 2021 yılından bu yana Rusya'da tutuklu bulunan ABD vatandaşı Fogel'in serbest bırakıldığını ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Rusya'dan ABD'ye doğru yola çıktığını belirtti.

"POZİTİF BİR ADIM"

Mike Waltz, Rusya'nın söz konusu adımının bir "iyi niyet göstergesi" olduğunu, bundan memnun olduklarını ve bunun Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilebilmesi yönünde atılmış pozitif bir adım olduğunu vurguladı.

Marc Fogel, Ağustos 2021'de Rusya'ya girişinde, uyuşturucu bulundurmak suçlamasıyla havalimanında gözaltına almış ve 14 yıl hapse mahkum edilmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.