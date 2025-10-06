İSTANBUL 24°C / 16°C
Dünya

Rusya: 251 Ukrayna İHA'sı düşürdük

Rusya Savunma Bakanlığı, çoğu Karadeniz üzerinde olmak üzere 251 Ukrayna İHA'sını düşürdüklerini açıkladı.

6 Ekim 2025 Pazartesi 10:47
Rusya: 251 Ukrayna İHA'sı düşürdük
Rusya Savunma Bakanlığı, çoğu Karadeniz üzerinde olmak üzere Ukrayna'nın düzenlediği saldırılarda 251 insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, gece boyunca Rus hava savunma sistemlerinin 251 İHA tespit ettiği ve düşürdüğü belirtildi.

Karadeniz üzerinde 62, Kırım Yarımadası üzerinde 40, Azak Denizi üzerinde 5 İHA'nın düşürüldüğü aktarılan açıklamada, Kursk Bölgesi'nde 34, Belgorod Bölgesi'nde 30, Nijniy Novgorod Bölgesi'nde 20, Voronej Bölgesi'nde 17, Krasnodar Bölgesi'nde 11, Bryansk Bölgesi'nde 8, Tula Bölgesi'nde 8, Ryazan Bölgesi'nde 4, Vladimir, İvanovo, Kaluga, Tambov ve Oryol bölgelerinde 2'şer, Lipetsk ve Moskova bölgelerinde 1'er İHA'nın imha edildiği bilgisi paylaşıldı.

  • Rusya Savunma Bakanlığı
  • Ukrayna İHA
  • Karadeniz

