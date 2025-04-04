İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Nisan 2025 Cuma / 6 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0127
  • EURO
    41,8824
  • ALTIN
    3732.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya, 3 diplomatı ''istenmeyen kişi'' ilan etti
Dünya

Rusya, 3 diplomatı ''istenmeyen kişi'' ilan etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moldova'nın Moskova Büyükelçiliği'nde çalışan 3 diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan ettiğini bildirdi.

AA4 Nisan 2025 Cuma 15:35 - Güncelleme:
Rusya, 3 diplomatı ''istenmeyen kişi'' ilan etti
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Moldova'nın hafta başında 3 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etme kararı aldığı hatırlatıldı.

Bu sebeple Moldova'nın Moskova Büyükelçisi Lilian Dariy'nin Bakanlığa çağırıldığı kaydedilen açıklamada, "Büyükelçiye Moldova'nın Moskova Büyükelçiliğindeki 3 çalışanın mütekabiliyet gereği istenmeyen kişi ilan edildiğine dair protesto notası verildi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Rusya'nın 1961 tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi doğrultusunda hareket ettiği belirtilerek, Moldova'nın Rus diplomatik misyonunun ülkenin içişlerine karıştığı yönündeki suçlamalarının "asılsız" olduğu vurgulandı.

- OLAY

Kişinev Mahkemesi, 19 Mart'ta ülkedeki iktidara muhalif Rusya destekli "Zafer" isimli siyasi blok üyesi ve parlamento milletvekili Aleksandr Nesterovkiy hakkında "yasa dışı finanse edildiği ve yolsuzluğa karıştığı" gerekçesiyle gıyaben 12 yıl hapis cezası vermişti.

Nesterovkiy'nin avukatı Anatoliy Petel, Nesterovkiy'e Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özel kararıyla vatandaşlık verildiğini açıklamıştı.

Moldova Bilgi ve Güvenlik Servisi (SIS) Başkanı Alexandru Musteata, 31 Mart'ta Rusya'nın Kişinev Büyükelçiliğini, Aleksandr Nesterovkiy'nin Transdinyester bölgesine kaçması ve adaletten saklanmasına yardımcı olmakla suçlamıştı.

Moldova Dışişleri Bakanlığı da bu gerekçeyle 3 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etme kararı aldığını bildirmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.