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Dünya

Rusya 4 yerleşim birimini daha ele geçirdi

Rusya, Ukrayna'nın Harkiv, Luhansk ve Donetsk bölgelerinde 4 yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.

AA28 Şubat 2025 Cuma 14:33 - Güncelleme:
Rusya 4 yerleşim birimini daha ele geçirdi
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Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun 22-28 Şubat'ta Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetlerine ilişkin bilgi paylaşıldı.

Ukrayna'daki unsurlara havadan yüksek hassasiyetli ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırılar düzenlendiği kaydedilen açıklamada, bu saldırılar sonucunda askeri alanındaki enerji, havaalanı altyapısı tesisleri, yakıt depoları, İHA üretim, depolama ve eğitim merkezleri, Ukraynalı asker ve yabancı paralı savaşçıların geçici konuşlandırıldığı noktaların vurulduğu aktarıldı.

Rus askerlerinin son bir haftada Harkiv, Luhansk ve Donetsk bölgelerinde 4 yerleşim birimini kontrolüne aldığı bildirilen açıklamada, "Harkiv bölgesinin Topoli, Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin Novolyubovka, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Ulaklı ve Novoandreyevka yerleşim birimleri kurtarıldı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 656 uçak, 283 helikopter, 44 bin 834 İHA, 600 hava savunma füze sistemi, 21 bin 932 tank ve zırhlı araç, 1523 çok namlulu roketatar, 22 bin 149 obüs ve havan topu ile 32 bin 305 özel askeri aracın yok edildiği belirtildi.

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