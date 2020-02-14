İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,043
  • EURO
    6,551
  • ALTIN
    306.614
  • BIST100
    120541
Dünya

Rusya, 75 yıllık gizli belgeleri yayınladı

Rusya Federasyonu, Macaristan'ın Nazi'den kurtuluşuna ilişkin saklı tutulan 75 yıllık belgelerin üzerindeki “gizli” ibaresini kaldırdı.

14 Şubat 2020 Cuma01:18 - Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 01:18

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından, “Budapeşte Özgürlüğün Köprüsü” başlığı altında yayınlanan belgelerde Macaristan’ın başkenti Budapeşte’nin nasıl Nazilerin elinden alındığına dair birçok bilgi ve istihbarat mevcut. Naziler tarafından 29 Ekim 1944 tarihinde kontrol edilen bölgelere, Sovyetler Birliği’ne bağlı 2. ve 3. Ukrayna cephesi birlikleri tarafından geniş çaplı bir askeri operasyon başlatıldı. 108 gün süren çatışmalar sonucu Macaristan’ın bazı bölgeleri ve başkent Budapeşte’de, Nazi birlikleri bölgeden tamamen geri püskürtüldü. 13 Şubat 1945 tarihi itibariyle kontrol Sovyetler Birliği’ne bağlı olan Kızıl Ordu’ya yani Ruslara geçmiş oldu.

Yayınlanan belgelerde, eski Macaristan Bakanı ve Devlet Başkanı Istvan Betlen’in 7 Aralık 1944 tarihinde Kızıl Ordu tarafına geçtiğine, işçilerin Naziler tarafından kaçıldığı ve yerel halkla alay edildiğine, Kızıl Ordu’nun gelince hayat şartlarının düzeleceğine, ordu düzenine ve daha birçok detaya ilişkin ayrıntılar bulmak mümkün.

ABD askerleri yollarını kesen Esed rejimi unsurlarını vurdu

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türkiye itiraflı reklam filmi tepkiler üzerine geri çekildi
Türkiye itiraflı reklam filmi tepkiler üzerine geri çekildi

Türkiye itiraflı reklam filmi tepkiler üzerine geri çekildi

Antalya Milletvekili Çokal, partisinden istifa ettiğini duyurdu
Antalya Milletvekili Çokal, partisinden istifa ettiğini duyurdu

Antalya Milletvekili Çokal, partisinden istifa ettiğini duyurdu

Almanya tarihinin en büyük 'sahtekarlık skandalında' siyasi depreme doğru
Almanya tarihinin en büyük 'sahtekarlık skandalında' siyasi depreme doğru

Almanya tarihinin en büyük 'sahtekarlık skandalında' siyasi depreme doğru

Trump'ın ziyareti duyuruldu, ABD'li senatörler düğmeye bastı: Araştırılsın
Trump'ın ziyareti duyuruldu, ABD'li senatörler düğmeye bastı: Araştırılsın

Trump'ın ziyareti duyuruldu, ABD'li senatörler düğmeye bastı: Araştırılsın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.