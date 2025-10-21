İSTANBUL 21°C / 12°C
Dünya

Rusya: AB ve NATO'nun tek hedefi bize zarar vermek

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Avrupa Birliği ve NATO ülkelerini sert sözlerle eleştirdi. Ryabkov, 'Batı'nın, Rusya'ya zarar vermek, pozisyonlarımızı zayıflatmak, karşı karşıya olduğumuz sorunların çözümünü zorlaştırmak dışında başka hedefleri yok. Her şeyi baltalamak için çalışıyorlar.' dedi.

21 Ekim 2025 Salı 13:29
Rusya: AB ve NATO'nun tek hedefi bize zarar vermek


Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Avrupa Birliği (AB) ve NATO ülkelerinin, uluslararası arenada Rusya ile ilgili her şeyi baltalamak için çalıştığını belirterek, "Bu, AB politikasının tek hedefi." dedi.

Ryabkov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un dün ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile telefon görüşmesi yaptığına dikkati çeken Ryabkov, bu görüşmede istişare edilen konular üzerinde çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.

Ryabkov, CNN'in Beyaz Saray yetkililerinde dayandırdığı haberde, "Lavrov ile Rubio'nun son günlerde hazırlığı yapılan görüşmenin ertelendiği" yönündeki iddiaya ilişkin, "Üzerinde mutabık kalınmayan bir şey ertelenemez. Çeşitli bilgi kaynaklarının, özellikle de Batılı olanların, spekülasyonlara yol açmak için asılsız bilgiler yayacağı bir durumla karşı karşıya kalmaya devam edeceğimizden eminim." ifadelerini kullandı.

Sergey Ryabkov, ileride iki Bakan arasında yeniden telefon görüşmesinin yapılmasının mümkün olduğunu söyledi.

- "BATI'NIN YIKICI GİRİŞİMLERİNE HAZIRLIKLIYIZ"

Batı'nın eylemlerini değerlendiren Ryabkov, şöyle konuştu:

"AB ve NATO üyesi olan ülkeler, her şeyi baltalamak için çalışıyor. Rusya'ya zarar vermek, pozisyonlarımızı zayıflatmak, karşı karşıya olduğumuz sorunların çözümünü zorlaştırmak dışında başka hedefleri yok. Bu, AB politikasının tek hedefi. Bu, bugün uluslararası arenada en yıkıcı güç. Dolayısıyla çeşitli yıkıcı girişimleri hiç şaşırtıcı değil. Biz buna hazırlıklıyız. Buna nasıl karşı koyacağımızı biliyoruz."

Popüler Haberler
