Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile karşılıklı çıkarlarının bulunduğunu ifade ederken, Ukrayna lideri Zelenski ile görüşmeye kapalı olmadığını açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'li mevkidaşı Donald Trump ile görüşmesi için Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) uygun yerlerden biri olduğunu söyledi.

Putin, Kremlin Sarayı'nda BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ı ağırlarken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Trump ile gelecek günlerde bir araya geleceğini belirten Putin, her iki tarafın da üst düzeydeki görüşmeye ilgi gösterdiğini söyledi.

PUTİN, TRUMP GÖRÜŞMESİ İÇİN ÜLKE İSMİ VERDİ

Putin, zirvenin hangi ülkede gerçekleşeceği yönündeki soru üzerine, "Bu tür görüşmeleri organize etmeye yardımcı olmaya hazır pek çok dostumuz var. Bu dostlarımızdan biri de Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı. Sanırım karar vereceğiz ancak burası uygun, oldukça uygun yerlerden biri olacak." yanıtını verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile de bir araya gelme ihtimalini değerlendiren Putin, bunun mümkün olduğunu ancak gerekli koşulların henüz oluşmadığını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile dün başkent Moskova'da görüşmüştü.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin ile Trump arasındaki görüşmenin ilerleyen günlerde yapılması konusunda mutabık kalındığını bildirmişti.