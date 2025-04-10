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Dünya

Rusya-ABD arasında esir takası

Birleşik Arap Emirlikleri'nin arabuluculuğunda Rusya ile ABD arasında tutuklu takası gerçekleştirildi. Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden yapılan açıklamada, 'Bugün Rus vatandaşı Artur Petrov Rusya'ya getirildi. Petrov'un karşılığında, Rusya'da vatana ihanet ile yabancı bir devlete maddi destek sağlamakla suçlanan ve 12 yıl hapis cezasına çarptırılan ABD ve Rus vatandaşı Ksenia Karelina takas edildi. Karelina hakkında nisanda Rusya Devlet Başkanı tarafından af kararı imzalandı.' ifadelerine yer verildi.

AA10 Nisan 2025 Perşembe 15:45 - Güncelleme:
Rusya-ABD arasında esir takası
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), ABD ile tutuklu takası kapsamında 1 Rus ve 1 ABD vatandaşının karşılıklı olarak serbest bırakıldığını bildirdi.

FSB'nin basın servisinden yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) arabuluculuğunda Rusya ile ABD arasında tutuklu takası gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bugün Rus vatandaşı Artur Petrov Rusya'ya getirildi. Petrov'un karşılığında, Rusya'da vatana ihanet ile yabancı bir devlete maddi destek sağlamakla suçlanan ve 12 yıl hapis cezasına çarptırılan ABD ve Rus vatandaşı Ksenia Karelina takas edildi. Karelina hakkında nisanda Rusya Devlet Başkanı tarafından af kararı imzalandı." ifadelerine yer verildi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rusya'da 12 yıl hapis cezasına çarptırılan çifte vatandaş Karelina'nın bugün tahliye edildiğini duyurdu.

Wall Street Journal'ın (WSJ) haberinde de ABD hükümetinin tutuklu takası kapsamında Karelina'nın karşılığında "2023'te Kıbrıs'ta tutuklanan Alman-Rus uyruklu Artur Petrov"u salıverdiği belirtilmişti.

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