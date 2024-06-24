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Dünya

Rusya: ABD Büyükelçisi, Kırım'a 'ATACMS' füzesi ile saldırı sonrası bakanlığa çağrıldı

Rusya'dan yapılan açıklamaya göre Moskova tarafından yasa dışı ilhak edilen Kırım'ın Sivastopol şehrine ABD yapımı 'ATACMS' füzeleriyle düzenlenen ve 4 kişinin ölümüne yol açan saldırının ardından ABD'nin Moskova Büyükelçisi Lynne Tracy, Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

AA24 Haziran 2024 Pazartesi 13:21 - Güncelleme:
Rusya: ABD Büyükelçisi, Kırım'a 'ATACMS' füzesi ile saldırı sonrası bakanlığa çağrıldı
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Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tracy'nin, Ukrayna'nın "ABD sponsorluğundaki yeni kanlı suçu" nedeniyle Bakanlığa çağırıldığı belirtildi.

'ATACMS' füzeleriyle gerçekleştirilen saldırıda, Kırım'ın Sivastopol şehrindeki çocuklar dahil sivillerin hedef alındığı ifade edilen açıklamada, ABD'nin Rusya'ya karşı hibrit bir savaş yürüttüğü ve çatışmanın tarafı olduğu vurgulandı.

"ABD, BU VAHŞET KONUSUNDA EŞİT SORUMLULUK TAŞIMAKTADIR"

ABD'nin Ukrayna'ya ATACMS füzeleri dahil en modern silahları sağladığına dikkati çekilen açıklamada, "ABD, hedefleme ve uçuş görevleri Amerikalı askeri uzmanlar tarafından yapılan bu vahşet konusunda Kiev rejimiyle eşit sorumluluk taşımaktadır" ifadesi kullanıldı.

CEZASIZ KALMAYACAK MESAJI

Açıklamada, "Büyükelçi'ye, Washington'ın, Ukrayna'daki Nazi yanlısı yetkililerine Rusya topraklarının derinliklerine saldırı izni vererek, son Ukraynalıya kadar savaşmaya devam etmeye teşvik etmeyi amaçlayan bu tür eylemlerinin cezasız kalmayacağı iletildi." ifadesine yer verildi.

NELER YAŞANDI?

Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'ın Sivastopol bölgesinin sözde valisi Mihail Ravojayev, Ukrayna ordusunun dün şehre füzelerle saldırı düzenlemesi sonucu 4 kişinin öldüğünü, 153 kişinin de yaralandığını bildirdi. Rusya Savunma Bakanlığı ise saldırının ABD yapımı misket içerikli "ATACMS" taktik füzelerle düzenlendiğini, ABD'nin bundan sorumlu olduğunu açıklamıştı.

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