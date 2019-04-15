Rusya, ABD donanmasına ait USS Ross gemisini anbean izlediği açıkladı
Rusya’nın Karadeniz Filosu, 14 Nisan’da Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Karadeniz’e açılan ABD donanmasına ait USS Ross gemisini adım adım takip ediyor.
- TM Dijital Haber Merkezi
ABD ile Rusya arasında yaşanan gerilim Karadeniz'e taşındı. Rusya’nın Karadeniz Filosu’nun, 14 Nisan’da Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Karadeniz’e açılan ABD donanmasına ait USS Ross gemisini anbean izlediği açıklandı.
Rusya Ulusal Savunma Yönetimi Merkezinden yapılan açıklamada, “Karadeniz Filosuna bağlı kuvvetler, ABD donanmasına ait güdümlü füze muhribi USS Ross’u sürekli olarak takip ediyor.” denildi.
Söz konusu açıklamada ayrıca, “Vasily Bykov devriye gemisi ve Ivan Khurs keşif gemisi, ABD’ye ait savaş gemisinin bütün aktivitelerini doğrudan izlemeye aldı.” ifadelerine yer verildi.
ROTASI HAKKINDA BİLGİ VERİLMEMİŞTİ
Ege Denizi yönünden boğaza giren 154 metre boyundaki güdümlü füze muhribi USS Ross, 14 Nisan’da Marmara’ya doğru ilerlemişti.
Sahil güvenlik botlarının eşlik ettiği geminin gideceği liman hakkında bilgi verilmemişti.
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