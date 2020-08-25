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Dünya

Rusya: ABD, teröristlerin Suriye'nin yeniden inşasına engel olma girişimlerinden faydalanıyor

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, Suriye'deki teröristlerin ülkenin yeniden inşa sürecine engel olmaya devam ettiği, ABD'nin bu durumdan faydalandığı belirtildi.

25 Ağustos 2020 Salı 16:14 - Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 16:14
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