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Dünya

Rusya: ABD, Ukrayna'ya silah sevkiyatını keserse, barışa en büyük katkıyı sağlayacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin bugüne kadar Ukrayna'daki savaşın en büyük destekçisi olduğunu belirterek, 'ABD, Ukrayna'ya silah sevkiyatını durdurursa, barışa en büyük katkıyı sağlamış olacak.' dedi.

AA4 Mart 2025 Salı 13:18 - Güncelleme:
Rusya: ABD, Ukrayna'ya silah sevkiyatını keserse, barışa en büyük katkıyı sağlayacak
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Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'ya barış getirme isteğini memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Peskov, ABD'nin Ukrayna'ya askeri desteği kesmesi durumunda, bunun Kiev yönetimini barış sürecine itebileceğini belirtti.

Peskov, bazı Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya desteğini sürdüreceği yönünde açıklamalar yaptığını anımsatarak, "Şimdiye kadar savaşın en büyük destekçisi ABD idi. ABD, Ukrayna'ya silah sevkiyatını durdurursa, barışa en büyük katkıyı sağlamış olacak." değerlendirmesinde bulundu.

- "ABD İLE İLİŞKİLERİN, YAPTIRIMLARIN OLUMSUZ YÜKÜNDEN KURTARILMASI GEREKİYOR"

"ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının kaldırılması, ikili ilişkilerin iyileştirilmesine katkıda bulunacak mı?" sorusunu yanıtlayan Peskov, ABD tarafından bu konuda herhangi bir resmi açıklama yapılmadığına dikkati çekerek, "Her halükarda yaptırımlara yönelik tavrımız iyi biliniyor. Bu yaptırımlar yasa dışı. İkili ilişkilerin, uygulanan yaptırımların olumsuz yükünden kurtarılması gerekiyor." dedi.

Sözcü Peskov, Trump'ın ilk başkanlık döneminde Rusya'ya yönelik yaptırımlar uyguladığını ve Ukrayna'ya silah sevkiyatı sağladığını unutmadıklarını vurguladı.

Belarus'un Rusya ve Ukrayna arasında arabulucu olması ihtimalini değerlendiren Peskov, Rus ve Belarus liderlerinin her görüşmesinde Ukrayna krizinin ele alındığına işaret ederek, "Bu krizin çözümüne yönelik her türlü girişimi memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

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