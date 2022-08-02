Rusya: ABD yapımı 6 HIMARS topçu roket sistemini imha ettik

Şoygu, askeri yetkililerle yaptığı toplantıda, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşa dair açıklamalarda bulundu.

Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah gönderdiğine dikkati çeken Şoygu, "Batılı silahların Ukrayna'ya kontrolsüz sevkiyatı, bölgenin güvenliğini ciddi şekilde tehdit ediyor." dedi.

Şoygu, Rus ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait askeri unsurlara yönelik saldırılara devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Bu saldırılar sonucu ABD yapımı 33 M-777 obüs sistemi, 5 Harpoon gemisavar füze sistemi, 6 HIMARS topçu roket sistemi ve 200'den fazla HIMARS füzesi imha edildi. Ukrayna ordusu, son 2 hafta içinde 396 NLAW ve Javelin tanksavar sistemi, 125 Stinger taşınabilir hava savunma sistemini kaybetti."

- "Avrupa'nın en büyük termik elektrik santrali kontrolümüzde"

Ukrayna'nın Luhansk bölgesinin Rus güçlerince kontrol altına alındığını anımsatan Şoygu, Donetsk bölgesinde 6 yerleşim biriminin de ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Şoygu, "Son zamanda Grigorivka, Berestove, Stryapivka, Pokrovskoye, Semigorye, Novoluhansk yerleşim birimi kurtarıldı. 3 bin 600 megavat kapasiteli Avrupa'nın en büyük termik elektrik santrali Uglegorskaya kontrolümüze geçti." diye konuştu.