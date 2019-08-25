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Trump, 'Davet edebiliriz' dedi Rusya'dan cevap geldi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Trump'ın G-7 açıklaması ile ilgili, 'Böyle bir davet gelirse Kremlin değerlendirecektir' dedi.

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Fransa'daki G7 Zirvesi kapsamında temaslarına başlayan ABD Başkanı Donald Trump, kahvaltı için İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi. 
 
Trump, gelecek yıl ABD'nin ev sahipliği yapacağı zirveye Rusya'yı davet etmesinin 'mümkün olduğunu' bir kez daha dile getirdi.
 
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise bu açıklamaya hızlı bir yanıt verdi ve "Böyle bir davet gelirse Kremlin değerlendirecektir" açıklaması yaptı.
 
Trump 20 Ağustos'ta Beyaz Saray'da Romanya Devlet Başkanı Klaus Iohannis ile birlikte gerçekleştireceği toplantı öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Rusya'nın G7’ye geri dönmesine ve grubun çalışmalarının G8 formatında devam etmesine itiraz etmeyeceğini kaydetmişti.
 
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise somut öneriler bekledikleri yönünde bir cevap vermişti.
 
Rusya’nın G8 üyeliği, topluluğunun diğer yedi üyesinin 2014’te Moskova’nın Kırım ve Ukrayna politikasını gerekçe göstererek verdiği kararla askıya alınmıştı. (Sputnik)

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