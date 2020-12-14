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Dünya

Rusya, ABD'nin 'siber saldırı' suçlamalarını kabul etmedi: Bizim hiçbir alakamız yok

ABD Hazine ve Maliye bakanlıklarına 'yabancı bir hükümetten' siber saldırı düzenlendiği duyuruldu. ABD basını, söz konusu saldırının arkasında Rus hükümetinin olduğunu iddia etti. Rusya ise söz konusu iddiaları yalanladı.

DHA14 Aralık 2020 Pazartesi 15:30 - Güncelleme: 14 Aralık 2020 Pazartesi 15:30
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Ullyot'un Rusya'yı ima eden Hazine Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığına bağlı Ulusal Telekomünikasyon ve Enformasyon İdaresinin sistemlerine yabancı bir hükümetin sızdı" iddiasına Rusya yanıt verdi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ABD'nin suçlamalarını redderek “Bizim bu konuyla hiçbir alakamız yok” dedi. ABD basını daha önce Moskova destekli bir grubun ülkenin iki bakanlığının yanı sıra diğer devlet kurumlarını da hacklediğini bildirmişti.

NE OLMUŞTU?

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Ullyot, yaptığı yazılı açıklamada Hazine Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığına bağlı Ulusal Telekomünikasyon ve Enformasyon İdaresinin sistemlerine yabancı bir hükümetin sızdığını açıklamıştı. Ullyot, "ABD hükümeti, durumun farkındadır ve bu durumla ilgili detayları ortaya çıkarmak için gerekli tüm adımları atmaktadır." ifadesine yer vermişti.

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