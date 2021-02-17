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Dünya

Rusya: ABD'ye sert tepki vereceğiz

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov yaptığı açıklamada, 'ABD'nin baskı kurma girişimlerine sert tepki vereceğiz' dedi.

AA17 Şubat 2021 Çarşamba 20:12 - Güncelleme: 17 Şubat 2021 Çarşamba 20:12
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin baskı kurma girişimlerine sert tepki vereceklerini söyledi.

Rus haber ajansı "Rossiya Segodnya"ya konuşan Ryabkov, Rusya ve ABD arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Joe Biden ile daha önce telefonda görüştüğünü anımsatan Ryabkov, "ABD'nin ikili ilişkilerden neyi beklediğine dair henüz genel bir tabloya sahip değiliz." dedi.

Ryabkov, ABD ile ilişkileri revize etmeye hazır olduklarını belirterek, "ABD'nin baskı kurma girişimlerine sert tepki vereceğiz. Baskıya boyun eğmiyoruz. Bunu, Amerikalıların anlaması gerekiyor." diye konuştu.

ABD'nin Rusya'ya yönelik sürekli yaptırım uyguladığına dikkati çeken Ryabkov, "ABD, ülkemizle anlaşmak için alternatif yolları keşfetmeye hazır değil. ABD, baskı kurma aracını kullanmaya devam ederse, ABD'yi her yönde durdurmak için siyaset izleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ryabkov, ABD'nin olası yaptırımların, Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin inşaatını engellemeyeceğini ve projenin tamamlanacağını savundu.

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