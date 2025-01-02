İSTANBUL 12°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ocak 2025 Perşembe / 3 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,3202
  • EURO
    36,591
  • ALTIN
    3001.88
  • BIST100
    9881.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya ABD'yi suçladı: Doğal gazın kesilmesinin sorumlususunuz
Dünya

Rusya ABD'yi suçladı: Doğal gazın kesilmesinin sorumlususunuz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna üzerinden Rus gazının kesilmesinin sorumlusunun ABD ile destekçileri olduğunu söyledi.

DHA2 Ocak 2025 Perşembe 14:09 - Güncelleme:
Rusya ABD'yi suçladı: Doğal gazın kesilmesinin sorumlususunuz
ABONE OL

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yaptığı açıklamada, 1 Ocak'ta Rus gazının Ukrayna toprakları üzerinden Avrupa'ya geçişinin durdurulduğunu belirtti. Gazprom'un sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesine rağmen Ukraynalı yetkililerin Rusya'dan Avrupa ülkelerine doğal gaz pompalamayı durdurma kararı aldığını kaydeden Zaharova, Rus enerji sevkiyatının kesilmesinin hem Avrupa'nın ekonomik potansiyelini zayıflattığını hem de Avrupalıların yaşam standartlarını olumsuz etkileyeceğini bildirdi.

Zaharova, enerji piyasasının yeniden dağıtımından ABD'nin karlı çıktığını aktararak, "Yağmacı stratejilerinin ilk kurbanı, şimdiden Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya oldu. Almanya, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hatlarının patlamasından sonra doğal gazı önemli ölçüde daha yüksek fiyatlarla satın almak zorunda kaldı ve en büyük ve efsanevi Alman endüstrilerinden bazılarını kapatmaya başladı" diye konuştu.

Geçmişte ekonomik açıdan başarılı ve bağımsız olan Avrupa Birliği'ndeki diğer ülkelerin de bugün 'Amerikan himayesinin bedelini ödemek zorunda kalacaklarını' söyleyen Sözcü Zaharova, "Rus doğal gaz sevkiyatını durdurmanın sorumluluğu tamamen ABD'ye, kukla Kiev rejimine ve Amerikan ekonomisine mali destek uğruna vatandaşlarının refahını feda eden Avrupa devletlerinin yönetimlerine aittir" ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.