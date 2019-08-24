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Rusya ABD'yle bir silahlanma yarışına girmese de, cevapları değerlendiriyor

ABD, INF anlaşmasıyla yasaklanan bir füzeyi test ettikten sonra, Rusya boş oturmayacağını söyledi. Askeri analistler Moskova’nın ABD'yle 'Soğuk Savaş' gibi bir silahlanma yarışına girmeyeceğini, ancak verilebilecek cevapların olduğu değerlendirmesinde bulunuyor.

  • star.com.tr
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ABD'nin, 2 Ağustos'ta tamamen bitirdiği Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) anlaşması kapsamında yasak olan bir füzeyi test etmesi, Rusya'yı harekete geçirdi.
 
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Cuma günü yaptığı açıklamada, tamamen bir silah yarışına girmeyeceklerini ancak ordunun karşılık niteliğinde cevapları değerlendirmesini ve bulmasını emrettiğini söyledi. 
 
RUSYA NASIL CEVAP VEREBİLİR?
 
Rus RT'ye açıklamalarda bulunan uzmanlar, Rusya'nın ABD hamlelerine karşı verebileceği cevapları değerlendirdi. Askeri analist ve emekli bir ordu subayı olan Viktor Murakhovsky, INF anlaşmasının 500-5.500 km menzilli füzeleri yasakladığını hatırlatarak, bu nedenle yasaklanan füzelerin yeteneklerinin bilindiğini belirtti.
 
Murakhovsky, ''Rusya'nın kara birlikleri teçhizatları ile halihazırda kullanılabilen İskender füzesinin menzilini INF sınırladı. 500 km olan menzil INF'ye uysun diye 480 km'ye düşürüldü. Prangalardan kurtulduğunda hiçbir silah tasarımcısının teknolojik temelleri canlandırmasını engelleyemezsiniz. Menzilin artırılması şu an için en ucuz, en verimli ve aynı zamanda asimetrik çözümdür.'' dedi.
 
Hava Kuvvetlerinden emekli albay Mikhail Khodarenok ise, Rusya'nın daha önce INF kapsamında dağıtılan taktik füze birimlerini yeniden eski haline getirebileceğini söyledi.
 
Khodarenok, ''Örneğin, karadan fırlatılan seyir füzeleriyle donanmış birkaç füze tugayı devreye alınacak ve bu kapsamda yapılan çalışma askeri bütçeyi aşmayacak.'' dedi.
 
YENİ SEYİR FÜZESİ SİSTEMİ VE MENZİLİ ARTIRILMIŞ İSKENDER 
 
Khodarenok, Moskova yönetimi yakın bir zamanda Tomahawk benzeri bir seyir füzeyi fırlatabileceğini söyledi. Khodarenok'a göre bu fırlatma için en muhtemel füzenin deniz platformlarından fırlatılan ve Suriye'de de kullanılan Kalibr-KN olabir.
 
Khodarenok, bunların yanı sıra yakın bir zamanda Rusya'nın yeni bir seyir füzesi sitemi tanıtacağını ileri sürdü.
 
Murakhovski, füzelerin dikkat çekmeden hareket etmesine ve saklanmasına izin veren; bir kamyona, trene, ticari gemiye yerleştirilebilecek bir nakliye konteyneri sisteminin bir diğer seçenek olabileceğini belirtti.
 
İskender füzesinin INF kapsamında menzili ve yükünün düşürüldüğünü belirten Murakhovski, ''İskender Rus silahlı kuvvetlerine teslim edilmeye başladığında, yetenekleri çarpıcı bir biçimde artacaktır.'' dedi.
 
ESKİ SİLAHLARIN YENİ TEKNOLOJİLERLE BİRLEŞTİRİLMESİ
 
Murakhovski, kendini kanıtlamış silahların yeni teknojilerle birleştirilmesinin de çözüm arayışlarına yardımcı olabileceğini söyledi.
 
Murakhovski, ''Avangard füze sistemi, eski bir Sovyet füzesi olan UR-100 (RS-18A olarak da bilinir) üzerine kuruludur. Rusya'nın bu hamlesi, ABD'nin THAAD veya Aegis gibi balistik füze sistemlerine harcadığı tüm çabaları boşa çıkardı. Rusya'nın bu alandaki yatırımları ABD'ye göre 1/.1000'' dedi.
 

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