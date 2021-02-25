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Dünya

Rusya, AB'ye gözdağı verdi: Karşılıksız kalmayacak

Rusya'nın AB Temsilcisi Chizhov, AB'nin yaptırımlarına cevap verileceğini duyurdu.

DHA25 Şubat 2021 Perşembe 07:37 - Güncelleme: 25 Şubat 2021 Perşembe 07:37
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Rusya'nın Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Vladimir Chizhov, AB'nin Rusya'ya muhalif lider Aleksey Navalnıy konusunda uygulama kararı aldığı yaptırımlara cevap verileceğini açıkladı.

Rusya'nın AB Daimi Temsilcisi Vladimir Chizhov, AB'nin Rusya'ya yönelik muhalif lider Aleksey Navalnıy konusunda uygulama kararı aldığı yaptırımlara ilişkin açıklamada bulundu.

Rusya'nın bu yaptırımlara tepkisiz kalmayacağını belirten Chizhov, "Avrupa Birliği'nin daha fazla yıkıcı eylemi olması durumunda, Rusya boşta oturmayacak, uygun yollar ve yöntemler bulacaktır" dedi. Chizhov, Moskova'nın Brüksel'in eylemlerine tepkisinin 'asimetrik olabileceğini' de sözlerine ekledi.

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