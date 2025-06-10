İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Haziran 2025 Salı / 14 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,2222
  • EURO
    44,8941
  • ALTIN
    4211.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya açık açık ilan etti: Bu bölgeyi resmen Azerbaycan toprağı olarak tanıyoruz
Dünya

Rusya açık açık ilan etti: Bu bölgeyi resmen Azerbaycan toprağı olarak tanıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Karabağ'ın statüsüyle ilgili net konuşarak, 'Rusya, Karabağ'ı resmen Azerbaycan toprağı olarak tanıyor.' dedi.

IHA10 Haziran 2025 Salı 15:24 - Güncelleme:
Rusya açık açık ilan etti: Bu bölgeyi resmen Azerbaycan toprağı olarak tanıyoruz
ABONE OL

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın Karabağ'ı resmen Azerbaycan toprağı olarak tanıdığını ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus medyasına konuştu. Zaharova, Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinskiy'nin Karabağ'a yönelik tepki çeken açıklamalarına değindi.

"RUSYA, BU BÖLGEYİ RESMEN AZERBAYCAN TOPRAĞI OLARAK TANIYOR"

Medinskiy'nin sadece silahlı çatışma etrafındaki trajediye dair yorum yaptığını belirten Zaharova, "var olmayan mesajları ortaya çıkarmaktan veya kelimeleri yeniden birleştirmekten" kaçınılması gerektiğini belirtti. Zaharova, "Medinsky, bölgenin tarihi boyutuna, sosyal ve kültürel özelliklerine ve halkın çektiği acılara değindi. Rusya, bu bölgeyi (Karabağ'ı) resmen Azerbaycan toprağı olarak tanıyor" dedi.

MEDİNSKİY, KARABAĞ İÇİN "TARTIŞMALI BÖLGE" İFADESİNİ KULLANMIŞTI

Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinskiy'nin dün Rus medyasına verdiği röportajda, Ukrayna'daki savaşı Karabağ'daki duruma benzettiği açıklamaları büyük tepki toplamıştı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade de söz konusu açıklamaya tepki göstererek devletlerarası ilişkilere zarar verilmemesi çağrısında bulunmuştu. Hacızade, röportajda Ermenistan-Azerbaycan ihtilafı ile ilgili gerçeklerin çarpıtılması ve Karabağ bölgesinin tartışmalı bir bölge olarak sunulmasının üzüntü ve şaşkınlığa yol açtığını belirtmişti. Hacızade, Karabağ'ın ezelden beri Azerbaycan toprağı olduğunu ifade ederek Rusya'nın Karabağ'ı Azerbaycan toprağı olarak tanımakta olduğunu hatırlatmıştı. Hacızade aynı zamanda Medinskiy'e yetki alanına girmeyen konularda yanlış iddialarda bulunarak devletlerarası ilişkilere zarar vermemesi tavsiyesinde bulunmuştu.

  • Rusya Dışişleri
  • Karabağ statüsü
  • Azerbaycan toprağı

ÖNERİLEN VİDEO

Metrobüs şoförü yolcuların hayatını hiçe saydı: Cep telefonuyla oynadı, yolcularla sohbet etti! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.