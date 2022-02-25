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Dünya

Rusya açık açık tehdit etti! ''NATO'ya katılırsanız...''

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasının 'sonuçları olacağı' uyarısında bulundu.

AA25 Şubat 2022 Cuma 20:42 - Güncelleme: 25 Şubat 2022 Cuma 20:51
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Zaharova, düzenlediği basın toplantısında, Finlandiya ve İsveç'in olası NATO üyeliklerine dair açıklamalarda bulundu.

Ülkelerin güvenliklerinin, başka ülkelerin güvenliği pahasına inşa edilmemesi gerektiğini savunan Zaharova, "Finlandiya ve İsveç'in öncelikle bir askeri blok olan NATO'ya katılımı, ülkemizin yanıt vermesini gerektirecek ciddi siyasi-askeri sonuçlara yol açacaktır." ifadesini kullandı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, "Kökenlerimizi ve manevi bağlarımızın Kiev'deki kukla hükümetin saldırgan ve nefret dolu politakasından güçlü olduğundan eminiz" dedi.

"BİR DİZİ EK ÖNLEM GELİŞTİRİLİYORUZ"

Zaharova, Rusya'nın yurtdışındaki diplomatik personelinin korunması hakkında, "Yeni gerçeklerin aynasında, yeterli olacak önlemlerin alınmasının gerçeğinden hareket ediyoruz. Mevcut durum dikkate alınarak, Rus diplomatik misyonlarının ve konsolosluklarının fiziki mühendislik korumasını güçlendirmek için bir dizi ek önlem geliştiriliyoruz" dedi.

'MÜZAKERELERE HAZIRIZ'

Zaharova, Ukrayna ile müzakerelere hazır olduklarını, asıl meselenin Batı etkisindeki Kiev'in yalan söylememesi olduğunu belirterek, "Buna hazırız, Rusya Devlet Başkanlığı Basın Sekreteri Peskov da bunu söyledi. Dışişleri Bakanlığı tarafınca, kendi adıma böyle bir çalışmanın gerçekten her an başlayabileceğini söyleyebilirim" dedi.

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