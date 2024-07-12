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Dünya

Rusya adına casusluk yaptıkları iddiasıyla Avustralyalı bir kadın asker ve eşi gözaltına alındı

Avustralya'da bir kadın asker ve eşinin Rusya adına casusluk yaptıkları iddia edildi. Avustralya polisi, ADF'de er rütbesiyle bilgi sistemleri teknisyeni olarak görev yapan kişilerin gözaltına alındığını açıkladı.

AA12 Temmuz 2024 Cuma 11:28 - Güncelleme:
Rusya adına casusluk yaptıkları iddiasıyla Avustralyalı bir kadın asker ve eşi gözaltına alındı
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ABC News'ün haberine göre, soruşturmayı yürüten Avustralyalı yetkililer, Rusya doğumlu Avustralya vatandaşı çifti, Avustralya Savunma Kuvvetlerine (ADF) ait belgeleri Rusya ile paylaşmakla suçladı.

Bu kapsamda, Avustralya polisi, ADF'de er rütbesiyle bilgi sistemleri teknisyeni olarak görev yapan Kira Korolev (40) ve serbest meslek sahibi eşi Igor Korolev'i (62) gözaltına aldı.

15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Gözaltına alınan çift, casusluk suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmak üzere mahkemeye sevk edildi.

Polis, incelemelerde Rus tarafıyla paylaşılan belgeler arasında orduya ait önemli gizli bilgi ve belgeye rastlanılmadığını açıkladı.

BİRKAÇ YIL ÖNCE VATANDAŞLIK ALDILAR

Avustralya Federal Polisi (AFP) Komiseri Reece Kershaw, çiftin en az 10 yıldır Avustralya'da bulunduğunu ve her ikisinin de birkaç yıl önce vatandaşlık aldığını söyledi.

Kershaw, Kira Korolev'in ADF'den izinli olduğu sırada gizlice Rusya'ya gittiğini, ardından Igor Korolev'in iş hesabına erişmesi ve Rus yetkililere iletmek üzere hassas "materyaller" göndermesi talimatını verdiğini iddia etti.

Komiser Kershaw, olaya dair soruşturmanın sürdüğünü, suçlamaların kapsamının değişebileceğini vurguladı.

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