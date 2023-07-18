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Dünya

Rusya-Afrika Zirvesi'nde tarih belli oldu

Rusya-Afrika Zirvesi, 27 Temmuz'da St. Petersburg'da ExpoForum Kongre ve Sergi Merkezi'nde başlayacak.

AA18 Temmuz 2023 Salı 11:16 - Güncelleme:
Rusya-Afrika Zirvesi'nde tarih belli oldu
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İki gün sürecek zirvede, Rusya ve Afrika ülkeleri arasındaki ticari, ekonomik, bilimsel, teknik, sosyal ve kültürel bağların güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konuşmacı olarak katılacağı etkinliğe, birçok Afrika ülkesinden devlet başkanı düzeyinde katılım olacak.

Zirve kapsamında uluslararası kuruluşlar, kamu ve finans kurumlarının temsilcileri, büyükelçilik yetkilileri, politikacılar, yatırımcılar ve iş insanları bir araya gelecek.

Ayrıca etkinliğe 60 ülkeden 3000'den fazla delegenin katılması bekleniyor.

  • Rusya-Afrika Zirvesi
  • St Petersburg
  • ExpoForum Kongre ve Sergi Merkezi

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