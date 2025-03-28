Rusya: Amerika bizi anlamaya çalışıyor

Karasin, katıldığı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Rusya-ABD uzmanlar toplantısını, Rossiya-24 televizyon kanalına değerlendirdi.

Müzakerelerin yapıcı ve sakin geçtiğini belirten Karasin, Amerikan tarafının kendilerini dinlediğini söyleyerek "Başta görüşmeler istediğimiz gibi yürümedi çünkü bizim için kabul edilemez bazı teklifler geldi. Ancak toplantıya birbirini anlayan şahıslar katıldı. Elbette, ilk toplantıda herhangi bir somut sonuç beklemek doğru değil. Bu nedenle buna benzer görüşmelerin devam edeceğini, yönetimin uzman grubuna bazı yeni görevler vereceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Karasin, ABD'nin Rusya'ya yönelik yaklaşımının değiştiğine işaret ederek "Amerikan tarafı bizi dinlemeye ve mantığımızı anlamaya çalışıyor. Bu, iyi bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'ya barış gücünün konuşlandırılması ihtimaline de değinen Karasin, "Yabancı devletlere ait herhangi bir askeri birliğin Ukrayna topraklarına konuşlandırılmasına kesinlikle karşıyız. Büyük ihtimalle bu birlikler, NATO'ya ait olacak." ifadelerini kullandı.

- RUS-AMERİKAN MÜZAKERELERİ

Rusya ve ABD'den uzmanlar arasında Riyad'da hafta başında müzakereler yapılmıştı.

Müzakere sonucunda ABD ile Rusya ve Ukrayna'da petrol rafinerileri ve enerji boru hatlarına saldırıların durdurulmasına yönelik anlaşmaya varılmış, Karadeniz'de de seyrüsefer güvenliğinin sağlanmasını ve ticari gemilerin askeri amaçlarla kullanılmasının önlenmesini içeren Karadeniz Girişimi kabul edilmişti.