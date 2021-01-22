AA 22 Ocak 2021 Cuma 15:34 - Güncelleme: 22 Ocak 2021 Cuma 15:35

Rusya, Suriye'nin Beşşar Esed rejimi kontrolündeki bölgelerinden yaklaşık 300 paralı askeri, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter saflarında savaştırmak için Libya'ya gönderdi.

AA’nın güvenilir yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Rusya, Libya hükümeti ve darbeci Hafter güçleri arasındaki anlaşmaya rağmen, Suriye’deki yerel iş birlikçileri aracılığıyla 1,5 ay önce Hafter için savaşçı aramaya başladı.

Esed rejiminin kontrolündeki bölgelerde yaşayanların yaptığı başvurularda, yaşları 20-45 arasındaki 1000 kişiyle aylık 1000-1500 dolar arasındaki ücretlerle anlaşmaya varıldı.

Paralı askerler, Libya'ya gönderilmeden önce Esed rejiminin istihbarat birimleri tarafından güvenlik soruşturmasına tabi tutuldu.

Soruşturmayı geçen askerlere, Rusya'nın Lazkiye'deki üslerinde kısa süreli askeri eğitim verildi.

İlk etapta eğitimlerini tamamlayan yaklaşık 300 paralı asker dün Lazkiye ilindeki Hımeymim üssünden, askeri kargo uçağıyla Libya’ya götürüldü.

Rusya, rejimin kontrolündeki illerden farklı zamanlarda topladığı 5 bin civarında paralı askeri, Hafter saflarında savaşmak üzere Libya'ya göndermişti.

- LİBYA’DAKİ DURUM

İsviçre'nin Cenevre kentinde 19-23 Ekim 2020'de düzenlenen 5+5 Ortak Askeri Komite toplantıları sonucunda Libya hükümeti ile Hafter güçlerinden heyetler arasında kalıcı ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

Anlaşma kapsamında ülkedeki tüm yabancı paralı askerlerin 3 ay içinde ülkeyi terk etmesi kararlaştırılırken, bu süre 23 Ocak Cumartesi günü doluyor.

Libya'da darbeci Halife Hafter saflarında, Sudanlı "Cancavid" milisleri, Çadlı, Suriyeli ve Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı binlerce yabancı paralı asker bulunuyor.