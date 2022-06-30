Rusya, askeri birliklerini Yılan Adası'ndan çekti

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla Ukrayna'da başlatılan askeri harekat 127. gününe girdi. Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki Rus ordusunun eylemleri hakkında bilgi verdi.

Yılan Adası'ndaki duruma değinen Konaşenkov, "Rusya, Rusya Silahlı Kuvvetleri, iyi niyet göstergesi olarak Yılan Adası'nda kendilerine verilen görevleri tamamladı ve buradaki askeri birlikleri geri çekti. Böylece Rusya Federasyonu'nun, BM'nin Ukrayna topraklarından tarım ürünlerinin çıkarılması için insani koridorunun organize edilmesi yönündeki çabalarına müdahale etmediği uluslararası topluma gösterildi." ifadesini kullandı.

"Karadeniz kıyısını hala mayınlardan temizleyen Ukrayna tarafının bu konuda adım atması gerektiğini" vurgulayan Konaşenkov, "Bu karar, Kiev'in Rusya'nın Karadeniz'in kuzeybatı kısmını tamamen kontrol etmesi nedeniyle tahılın çıkarılmasının imkansız olduğuna atıfta bulunarak, yaşanacak gıda krizi konusunda spekülasyon yapmasına izin vermeyecek." diye konuştu.

- "3 SU-25 SAVAŞ UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ"



Rus ordusunun Ukrayna'daki askeri altyapılara yönelik saldırılarına devam ettiğini belirten Konaşenkov, Ukrayna'nın Dnipro kentinde "Hortitsa" operasyonel stratejik taburun yönetim merkezinin denizden fırlatılan yüksek hassasiyetli silahla 28 Haziran'da yok edildiğini söyledi.

Harkiv ve Dnipro bölgelerinde 5 mühimmat ve silah deposunun Rusya Hava ve Uzay Kuvvetlerince yüksek hassasiyetli silahla vurulduğunu aktaran Konaşenkov, Rus hava muharebe taktik birliklerinin 39 yönetim merkezi ile asker ve askeri teçhizatın imha edildiğini belirtti. 3 "Su-25" tipi savaş uçağı ve 9 insansız hava aracının düşürüldüğü bilgisini paylaşan Konaşenkov, Odessa bölgesinde Buk-M1 hava savunma füze sisteminin, Dnipro bölgesinde de S-300 hava savunma sisteminin radar istasyonunun vurulduğunu söyledi.

Konaşenkov, "Ukrayna'da bugüne kadar 224 uçak, 134 helikopter, 1400 insansız hava aracı, 353 hava savunma füze sistemi, 3 bin 859 tank ve zırhlı araç, 698 çok namlulu roketatar, 3 bin 59 obüs ve havan topu, 3 bin 916 özel askeri araç imha edildi." ifadelerini kullandı.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

13:51 Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askeri birliklerinin görevlerini tamamladığı için Yılan Adası'ndan çekildiğini bildirdi.

11:27 İngiltere, Ukrayna'ya 1 milyar sterlin ek askeri yardım sağlayacağını bildirdi.

08:27 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya tarafından esir tutulan 144 Ukraynalı askeri kurtardıklarını bildirdi

00:17 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Suriye'nin Ukrayna'nın doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçı Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanımasının ardından Ukrayna'nın Suriye ile diplomatik ilişkilerini kestiğini açıkladı.

22:07 Ukrayna-Rusya arasında 24 Şubat'ta başlayan savaşın başından bu yana en büyük esir takası gerçekleşti. Ukrayna, Rusya'dan 19-65 yaş arası 144 askerini teslim aldı.