Star.com.tr 08 Nisan 2021 Perşembe 18:32 - Güncelleme: 08 Nisan 2021 Perşembe 18:33

Sosyal medyada yayınlanan görüntülere göre, Rusya'nın 2S4 Tyulpan motorlu havanlarını Krasnodar bölgesindeki Kropotkin'deki tren istasyonunda Ukrayna sınırına doğru gönderiliyor.

Russian 2S4 Tyulpan self-propelled mortars at the railway station in Kropotkin pic.twitter.com/pYvHS1okfT — Dylan Malyasov (@DylanMalyasov) April 8, 2021

Avrupa'da M-1975 olarak da bilinen 2S4 Tyulpan, 240 mm'lik toplar ve lazer güdümlü bombalar, kimyasal silahlar ve nükleer bomba atmakta kullanılıyor.



Büyük boyutu nedeniyle, yaklaşık 20 km mesafedeki hedefleri vurabilen 2S4 Tyulpan, yanıcı, güdümlü, kümelenme, nötron ve nükleer savaş başlıklarını ateşleyebilir.

2S4 kundağı motorlu havan topları fiilen hizmetten kaldırıldı fakat 2016 yılında Rus Ordusu tarafından 430 tanesi aktif hizmete verildi.

Kasım 2017'de Rus medyası , Urallar Ulaştırma Mühendisliği Fabrikası'nın (Uraltransmash) uzun süredir yedekte olan bir dizi benzersiz kendinden tahrikli 2S4 Tyulpan'ları modernize ettiğini bildirdi.

Yerel basına göre, 2016'da başlayan havanların modernize etme projesinde sayı gizli tutuluyor.

Aralık 2017'de, Orenburg bölgesindeki topçu tugayı , 8 adet modernize edilmiş 2S4 motorlu havanların ilk partisini aldığını resmen duyurdu.



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