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Dünya

Rusya, avro varlıklarının payını sıfıra düşürdü

Rusya Maliye Bakanlığı, Ulusal Refah Fonu'nda avro varlıklarının payının sıfıra indirildiğini bildirdi.

AA17 Ocak 2024 Çarşamba 15:11 - Güncelleme:
Rusya, avro varlıklarının payını sıfıra düşürdü
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Rusya Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Ulusal Refah Fonu'nun 2023 sonu itibarıyla durumuna ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, Ulusal Refah Fonu varlıkları geçen yıl 17,7 milyar dolar azalarak 133 milyar dolara gerilerken bütçe açığının kapatılması için 2023 sonunda 115 milyar yuan, 232,6 ton altın ve 574 milyon avro satıldı.

Ulusal Refah Fonu'nda avro varlıklarının payı böylelikle sıfıra düşerken fonda sadece ruble, altın ve yuan cinsinden varlıklar kaldı.

Rusya, Ulusal Varlık Fonu'ndaki dolar varlıklarını Temmuz 2021'de, sterlin ve yen varlıklarını da 2022'de sıfırlamıştı.

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