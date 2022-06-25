Rusya Avrupa'ya doğal gaz vermezse ne olur?

Rusya'nın saldırılarını takip eden Batı yaptırımları, Avrupa'daki enerji dengesini altüst etti.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, Rusya'nın bu kış bölgeye tüm doğal gaz ihracatını durdurma ihtimaline karşı Avrupa'yı uyardı.

DOĞAL GAZ KRİZİ ALTERNATİFLERE YÖNLENDİRİYOR

Almanya dahil bazı ülkelerde doğal gaz depolama veya sıvılaştırılmış gaz (LNG) ithalatını artırmak da çözümler arasında fakat, savaştan önce Rusya, Avrupa'nın doğal gaz arzının %40'ını sağlıyordu. Bu denli yüksek miktardaki Rus doğal gazının değiştirilmesi kısa vadede oldukça zor. AB liderleri de Rus doğal gazının tamamen yasaklanması düşüncesi üzerinde henüz hemfikir değiller.

AB liderleri kesintilere, yükselen fiyatlara boyun eğmek yerine, depolama tesislerini her zamankinden daha erken doldurmak için yarışıyorlar. Avrupa'nın yeraltı depolama tesisleri şu anda %57 oranında dolu. Avrupa Komisyonu, her ülkeden Kasım ayının başına kadar %80 depolamaya ulaşmasını istedi ancak Rus doğal gazı olmadan bu hedeflere ulaşmak zor olacak.

AVRUPA ÜLKELERİ İÇİN ÇÖZÜM VAR MI?

En olası taktik, işletmelerin enerji kullanımının sınırlanması olacaktır. Doğal gaz ithalatının %35'ini Rusya'dan sağlayan Almanya'da, çelik üretimi gibi yoğun enerjiye kullanımlı sektörler üretimde daralmayla karşı karşıya kalacak. Enerji analisti Nathan Piper, "Ya hükümetler enerji kullanımına sınırlamalar getirecek ya da fiyatlar o kadar yükselecek ki kullanımı ekonomik olmayacak" dedi.

Piper, Rusya'nın gaz akışını keserse büyük sıkıntılar oluşabileceğini belirterek "Soğuk savaş sırasında bile Rusya güvenilir bir enerji tedarikçisiydi. Şimdi bu bağlantı kesildi." ifadelerinde bulundu.

BUNUN TÜKETİCİLER ÜZERİNDE NASIL BİR ETKİSİ OLACAK?

İlk olarak endüstriyel kullanım sınırlı olacağından, tüketicilerin İngiltere ve Avrupa'daki enerji kaynaklarında herhangi bir kesinti görmeleri olası değil. Ancak, zaten yüksek olan fiyatların tavan yapması muhtemel görünüyor. Araştırma şirketi Cornwall Insight, bu hafta yaptığı açıklamada, yıllık enerji faturalarındaki fiyat üst sınırının Ekim ayında 2,980 sterline ulaşmasının beklendiğini ve Ocak ayında 3,003 sterline ulaşabileceğini söyledi.

Star Gazetesi