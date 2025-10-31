Orban, bir radyo kanalına, 7 Kasım'da Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.

Macaristan karayla çevrili bir ülke olduğu için petrol ihtiyacını karşılamada boru hatlarından faydalanmak zorunda kaldıklarını dile getiren Orban, "Amerikalıların Rusya'ya uyguladıkları yaptırımlardan muafiyet tanınmasını istiyorsak, bu özel durumu onlara anlatmamız gerekiyor." dedi.

ABD Başkanı Trump, 15 Eylül'de yaptığı açıklamada Avrupa ülkelerine, "Rusya'dan petrol almayın" çağrısında bulunarak, "(Rusya'ya) Uyguladıkları yaptırımlar yeterince sert değil. Ben yaptırım uygulamaya hazırım, ama onlar da benim yaptığımla orantılı olarak yaptırımlarını sertleştirmek zorunda kalacaklar." ifadesini kullanmıştı.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto da Rus petrolü veya gazı almaya devam edeceklerini belirtmiş, "Rus petrolü veya gaz kaynakları olmadan ülkemiz için enerjinin güvenli tedarikini sağlayamayız." demişti.

TRUMP'TAN RET CEVABI

ABD Başkanı Trump, hafta sonu tatilini geçirmek üzere Washington'dan Florida'ya giderken uçakta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Trump, Macaristan Başbakanı Orban'ın, Rus petrolüne yönelik ABD yaptırımlarından muafiyet talep etmesine ilişkin bir soruya, "O, muafiyet talep etti. Biz muafiyet vermedik. Kendisi benim dostumdur." şeklinde yanıt verdi.

