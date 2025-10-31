İSTANBUL 21°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Kasım 2025 Cumartesi / 11 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0958
  • EURO
    48,652
  • ALTIN
    5412.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya bağımlılığı tartışması yeniden alevlendi: Trump, dostunun itirazını reddetti
Dünya

Rusya bağımlılığı tartışması yeniden alevlendi: Trump, dostunun itirazını reddetti

Rusya'ya yönelik enerji yaptırımlarına katılmak istemeyen Macaristan Başbakanı Viktor Orban, petrol ve doğal gaz tedarikinde zorunlu bağımlılığını gerekçe göstererek ABD'den muafiyet talep edeceğini söyledi. Ancak Trump, Orban'ın talebini reddettiğini açıkladı.

AA31 Ekim 2025 Cuma 20:50 - Güncelleme:
Rusya bağımlılığı tartışması yeniden alevlendi: Trump, dostunun itirazını reddetti
ABONE OL

Orban, bir radyo kanalına, 7 Kasım'da Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.

Macaristan karayla çevrili bir ülke olduğu için petrol ihtiyacını karşılamada boru hatlarından faydalanmak zorunda kaldıklarını dile getiren Orban, "Amerikalıların Rusya'ya uyguladıkları yaptırımlardan muafiyet tanınmasını istiyorsak, bu özel durumu onlara anlatmamız gerekiyor." dedi.

ABD Başkanı Trump, 15 Eylül'de yaptığı açıklamada Avrupa ülkelerine, "Rusya'dan petrol almayın" çağrısında bulunarak, "(Rusya'ya) Uyguladıkları yaptırımlar yeterince sert değil. Ben yaptırım uygulamaya hazırım, ama onlar da benim yaptığımla orantılı olarak yaptırımlarını sertleştirmek zorunda kalacaklar." ifadesini kullanmıştı.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto da Rus petrolü veya gazı almaya devam edeceklerini belirtmiş, "Rus petrolü veya gaz kaynakları olmadan ülkemiz için enerjinin güvenli tedarikini sağlayamayız." demişti.

TRUMP'TAN RET CEVABI

ABD Başkanı Trump, hafta sonu tatilini geçirmek üzere Washington'dan Florida'ya giderken uçakta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Trump, Macaristan Başbakanı Orban'ın, Rus petrolüne yönelik ABD yaptırımlarından muafiyet talep etmesine ilişkin bir soruya, "O, muafiyet talep etti. Biz muafiyet vermedik. Kendisi benim dostumdur." şeklinde yanıt verdi.

Rus petrolü krizi sürüyor! Trump'a resti çektiler: Çağrıya uymayacağız

"Hindistan Rus petrolünü bırakmayı kabul etti"

ÖNERİLEN VİDEO

Küçükçekmece'de faciadan dönüldü: İSKİ'ye ait su tankeri iş yerine daldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.