Rusya, Baltık Denizi'nde füze ateşledi
Rusya donanması Baltık Denizi'nde, füze ateşleme tatbikatları gerçekleştirdi. Füzeler Rus korveti STOIKIY'den ateşlendi.
- star.com.tr
Rus donanması, NATO güçleri ile Rusya arasında gerilimlere sahne olan Baltık Denizi'nde füze atış tatbikatları gerçekleştirdi.
Pazartesi yapılan tatbikatta, Rus STOIKIY korvetinden füzeler ateşlendi. Donanma füze ateşleme tatbikatının görüntülerini kamuoyu ile paylaştı. Görüntülerde ateşlenen füzeler denizdeki hedefleri başarıyla vurdu.
Letonya Savunma Bakanlığı sözcüsü Kaspars Galkins, 14 Nisan'dan yaptığı açıklamada Rusya 'nın Baltık Denizi'ndeki füze testleri yapmayı planladığını açıklamıştı.
Letonya, füze testleri ile ilgili 'temelsiz ve kırşkırtıcı faaliyetler' nitelemesinde bulunmuştu.
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