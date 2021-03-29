Star.com.tr 29 Mart 2021 Pazartesi 18:37 - Güncelleme: 29 Mart 2021 Pazartesi 19:10

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus Ordusu'nun bu yıl 1 Nisan - 15 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan askere alma işlemleri için hazırlanan bahar taslağına ilişkin bir kararnameyi imzaladı.

Belgede, Bu yıl 1 Nisan 15 Temmuz tarihleri arasında 18-27 yaşları sınırlaması ile 134.650 Rus vatandaşınının askerlik hizmeti için orduya alınacağı bildirildi.

Kararname ayrıca, askerlik süreleri askerlik hizmetinden sona eren askerlerin, gemicilerin, çavuşların ve başçavuşların terhis edilmesini de emrediyor.

Rusya Avrupa semalarında uçtu

Bakanlık, "Rusya Havacılık ve Uzay Kuvvetlerine ait uçaklar, tüm uçuşlarını hava sahasını kullanmanın uluslararası kurallarına sıkı sıkıya uyacak şekilde gerçekleştirmektedir." denildi.

Bakanlık, Rusya'nın düzenli olarak Arktik, Kuzey Atlantik, Karadeniz ve Baltık denizleri ve Pasifik Okyanusu'nun nötr sularında uçuş gerçekleştirdiğini söyledi.

Savunma Bakanlığı, Rus Donanması'nın deniz havacılığına ait MiG-31 savaş uçağının, uçuş sırasında bombardıman uçaklarına eşlik ettiğini söyledi.

Bakanlık, "Rusya Hava Kuvvetleri'nin füze yüklü iki Tu-160 bombardıman uçağı, Barents ve Norveç denizlerinin hava sahasındaki nötr sular üzerinde 8 saatten fazla planlı bir uçuş gerçekleştirdi." denildi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, balistik füze taşıyan iki Rus Tu-160 bombardıman uçağının Barents ve Norveç denizleri üzerinde planlı bir uçuş gerçekleştirdiği bildirildi.

Star.com.tr