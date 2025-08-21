İSTANBUL 31°C / 18°C
21 Ağustos 2025 Perşembe
  • ''Rusya barışla ilgilenmiyor'' mesaj: En büyük hava saldırılarından birini gerçekleştirdi
Dünya

''Rusya barışla ilgilenmiyor'' mesaj: En büyük hava saldırılarından birini gerçekleştirdi

Ukrayna ordusu, Rusya'nın bu yılki en büyük hava saldırılarından birini gerçekleştirdiğini duyurdu. Saldırılar sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralandı. Ukrayna Başbakanı Yulia Sviridenko, Rusya'nın barışla ilgilenmediğini ifade etti.

21 Ağustos 2025 Perşembe 11:19
''Rusya barışla ilgilenmiyor'' mesaj: En büyük hava saldırılarından birini gerçekleştirdi
Ukrayna ordusu, Rusya'nın dün gece "bu yılın en büyük hava saldırılarından birini" gerçekleştirdiğini bildirerek, saldırılarda bir kişinin öldüğünü, 15 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ukrayna Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Rusya'nın bu yıl Ukrayna'ya en büyük hava saldırılarından birini düzenlediği, çoğunlukla ülkenin batı bölgelerinin hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, saldırıda 574 insansız hava aracı (İHA) ve 40 füze kullanıldığı vurgulandı.

Saldırılarda en az bir kişinin öldüğü, 15 kişinin de yaralandığı aktarılarak, hava savunma unsurlarının 546 İHA ve 31 füze düşürdüğü bildirildi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Rusya'nın son saldırısında Ukrayna'nın batısında "büyük bir Amerikan elektronik üreticisini" vurduğunu kaydetti.

- "RUSYA BARIŞLA İLGİLENMİYOR" MESAJI

Ukrayna Başbakanı Yulia Sviridenko, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya barışla ilgilenmediğini göstermeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

Ülkesinin "barışa doğru çalışmaya hazır" olduğunu yineleyen Sviridenko, "Ancak barış, baskı gerektirir. Avrupa ve Amerika'daki müttefiklerden sağlam güvenlik garantileri gerekiyor." açıklamasını yaptı.

Saldırının, ABD Başkanı Donald Trump öncülüğünde Moskova ile Kiev arasında barış görüşmelerinin başlatılması çabalarının sürdüğü dönemde gerçekleşmesi dikkati çekti.

