star.com.tr 21 Ekim 2020 Çarşamba 21:24 - Güncelleme: 21 Ekim 2020 Çarşamba 21:27

Başbakan Mikhail Mişustin yaptığı açıklamada, Rusya'nın ekonomik çıkarlarını ve ulusal güvenliğini sağlamak için Kuzey Kutbu'ndaki varlığını artırması gerektiğini ifade etti.

Başbakan Murmansk bölgesini ziyaret etti ve burada Arktik bölgesindeki yatırımcılarla Kuzey Deniz Rotası'nın geliştirilmesi üzerine bir toplantı yaptı.

Rusya Başbakanı Mikhail Mişustin'e göre, nükleer enerjiyle çalışan buzkıran filosunun konuşlandırılması “Rusya'nın Kuzey Kutbu'ndaki üstünlüğünü sağlayacak ve önemli bir ulaşım koridoru olarak Kuzey Denizi Rotası'nın daha da gelişmesini kolaylaştıracak."



- "SEVKİYAT HACMİNİ ARTIRIYORUZ"

Mişustin, "Kuzey Kutbu'ndaki varlığımızı artırmalıyız, bunu yaparak ülkemizin ulusal güvenliğini ve ekonomik çıkarlarını sağlama görevlerini yerine getiriyoruz" dedi.

Kuzey Kutbu'ndaki çalışmaların yıl boyunca devam ettiğini dile getiren Başbakan Mişustin, "Küresel ticaret kısıtlamalarına rağmen sevkiyat hacmini artırıyoruz, bu yılın başından bugüne toplam sevkiyat hacmi 24,5 milyon tona ulaştı" şeklinde konuştu. Mişustin hedefin, sevkiyat hacmini 2024 yılına kadar 80 milyon tona çıkarmak olduğunu ve bunun sağlanacağını umduğunu belirtti.

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