Rusya Başbakanı Mişustin, ülkede Kovid-19 durumunun iyiye gittiğini bildirdi

AA 20 Mayıs 2020 Çarşamba 13:51 - Güncelleme: 20 Mayıs 2020 Çarşamba 13:51

Mişustin, Kovid-19 ile mücadele konusunda yetkililer ile yaptığı toplantıda, son 3 gündür virüse yakalananların sayısında azalma görüldüğünü belirtti.

İlk defa vaka artış oranının yüzde 3’ün altına düştüğünü kaydeden Mişustin, "Bugün ilk defa iyileşenlerin sayısı günlük vaka sayısından daha fazla oldu." dedi.

Sağlık sistemi üzerindeki yükün azalmaya başladığını ifade eden Mişustin, "Bu, durumun yavaş yavaş iyiye gittiğini göstermektedir." diye konuştu.

-14 bölgede kısıtlamalar kaldırılıyor

Mişustin, ülkede 17 bölgenin salgın nedeniyle uygulanan kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması için gereken kriterleri sağladığını belirterek, "17 bölgenin 14’ünde ‘ilk aşama’ çerçevesinde uygun kararlar alındı ve kısıtlamalar kaldırılıyor.” şeklinde konuştu.

Rusya’da, son 24 saatte 8 bin 764 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 308 bin 705’e, ölü sayısı 135 artarak 2 bin 972’ye ulaştı. İyileşen sayısı ise 9 bin 262 artarak 85 bin 392’ye çıkmıştı.