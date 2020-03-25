İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,4328
  • EURO
    6,9654
  • ALTIN
    318.91
  • BIST100
    89674.4
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya, başka ülkelerdeki vatandaşlarının tahliyesini durduruyor
Dünya

Rusya, başka ülkelerdeki vatandaşlarının tahliyesini durduruyor

Rusya'da koronavirüs teşhisi konulan kişi sayısı 658'e yükselirken yarından itibaren başka ülkelerde bulunan Rus vatandaşlarının tahliyesinin sona ereceği açıklandı.

IHA25 Mart 2020 Çarşamba 15:08 - Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 15:16
ABONE OL

Ülkede artan korona virüs vakalarına karşı önlemler artarak devam ederken Rusya Dışişleri Bakanlığı yurt dışında bulunan vatandaşlarının tahliye çalışmalarına devam ediyor. Şu ana kadar başka ülkelerden Rusya’ya yaklaşık 43 bin kişi tahliye edilirken Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, başka ülkelerde bulunan konsolosluklar aracılığıyla tahliyelerin yapıldığını fakat tüm duyurulara rağmen konsolosluklara ulaşmayan Rusların olduğunu söyleyerek, "Bugün son tahliyeleri gerçekleştirdikten sonra yarın tahliyeleri durduruyoruz. Biz vatandaşlarımıza ulaşmak için elimizden geleni yaptık ama bazı vatandaşlarımız bulundukları ülkedeki konsolosluklara müracaat etmedi" dedi.

Öte yandan merkez tarafından yapılan yeni açıklamaya göre kişilerin ateşi 38.5’ten düşükse, solunum hızı 30’dan düşükse ve kan oksijen doygunluğu yüzde 93’den fazla ise evde kalınabileceği, fakat bu belirtilerin şiddeti yüksek ise hastanelerde tedavilerin yapılacağı duyuruldu.

Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Korona Virüsü ile Mücadele Merkezi’nden yapılan açıklamada virüs teşhisi konulan kişilerin toplam sayısının 658’e yükseldiği açıklandı. Son 24 saatte 163 kişiye bu tanının konulduğu ifade edilirken teşhis konulan kişilerin Rusya’nın 55 ayrı bölgesinde yaşadığı aktarıldı.

İçişleri Bakanlığı dün duyurmuştu! Marketler için yeni düzenleme bugün başladı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Elinde veri varsa ve açıklamıyorsan bu ahlaksızlıktır
Elinde veri varsa ve açıklamıyorsan bu ahlaksızlıktır

Elinde veri varsa ve açıklamıyorsan bu ahlaksızlıktır

Türkiye'nin sayesinde elde ettik
Türkiye'nin sayesinde elde ettik

Türkiye'nin sayesinde elde ettik

Putin'den kritik Suudi Arabistan kararı
Putin'den kritik Suudi Arabistan kararı

Putin'den kritik Suudi Arabistan kararı

Koronavirüs salgını... Nisan ayını işaret etti ve ekledi: Daha zorlu geçecek
Koronavirüs salgını... Nisan ayını işaret etti ve ekledi: Daha zorlu geçecek

Koronavirüs salgını... Nisan ayını işaret etti ve ekledi: Daha zorlu geçecek
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.