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Dünya

Rusya, batıyı suçladı: Türkiye her zaman elinden geleni yaptı

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Türkiye ile her zaman sorunlara uygun çözümler bulabildiklerini belirterek 'Batı müdahale etmeseydi, bu süreç tamamlanacaktı. Rusya ile Türkiye, İstanbul anlaşmalarının hazırlanması ve uygulanabilmesi için elinden geleni yaptı.' dedi.

AA17 Haziran 2026 Çarşamba 13:11 - Güncelleme:
Rusya, batıyı suçladı: Türkiye her zaman elinden geleni yaptı
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Rus haber ajansı Tass'a göre, Şoygu, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile başkent Moskova'da bir araya geldi.

Görüşme başında yaptığı açıklamalarda, Fidan ile ortak çalışmalar yürüttüklerini belirten Şoygu, "Hem eski görevinizde hem de mevcut görevinizde, Rusya ile çeşitli yönlerde aktif çalışmalar yürüttünüz." diye konuştu.

Türkiye ile eskiden Suriye'de terörle mücadele konusunda da çalıştıklarını dile getiren Şoygu, şunları kaydetti:

"Bu dönem zor geçti. Ancak Rusya ile Türkiye, her zaman sorunlara uygun çözümler bulabildi. Suriye'de (İdlib) Gerginliği Azaltma Bölgesi veya terörle mücadele gibi alanlarda çözemediğimiz konu olmadı. Türk gemilerinin Ukrayna limanlarından geri döndürülmesi, Türkiye'ye gıda sevkiyatının organize edilmesi ve yükler üzerinde engellerin kaldırılması gibi konularda da çalışmalar yürütüldü."

"RUSYA İLE TÜRKİYE İSTANBUL ANLAŞMASI İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPTI"

Türkiye'nin, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik girişimlerini değerlendiren Şoygu, "Ortak çabalarla İstanbul'da anlaşmalar hazırlandı. Batı müdahale etmeseydi, bu süreç tamamlanacaktı. Rusya ile Türkiye, İstanbul anlaşmalarının hazırlanması ve uygulanabilmesi için elinden geleni yaptı." diye konuştu.

"BM, KENDİ YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEDİ"

Şoygu; Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında 2022'de Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın sağlandığına dikkati çekerek "Rusya ve Türkiye yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirdi. BM, kendi yükümlülüklerini yerine getirmedi." ifadelerini kullandı.

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