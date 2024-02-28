İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Şubat 2024 Çarşamba / 19 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST100
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya, benzin ihracat yasağını iptal edebileceklerini duyurdu
Dünya

Rusya, benzin ihracat yasağını iptal edebileceklerini duyurdu

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, ülkesinin benzin ihracatına yönelik olası yasağının planlanandan önce iptal edilebileceğini söyledi.

AA28 Şubat 2024 Çarşamba 22:11 - Güncelleme:
Rusya, benzin ihracat yasağını iptal edebileceklerini duyurdu
ABONE OL

Novak, temaslarda bulunmak üzere ziyaret ettiği İran'ın başkenti Tahran'da, Rusya'nın benzin ihracatına yönelik olası yasağına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rusya'daki petrol ürünü piyasasında durumun istikrarlı olduğunu dile getiren Novak, "(Olası benzin ihracat yasağı) Bu önden atılan bir adım, şu an piyasada arz açığı yok. Geleceğe yönelik arz ve talep dengesini sağlıyoruz." dedi.

Olası yasağın yalnızca benzin ihracatını kapsadığını belirten Novak, "Bu tedbir sadece benzin için geçerli olacak ve 1 Mart'tan itibaren 6 ay süreyle uygulanacak. Bu süre içerisinde gerekirse başka bir karar da verilebilir. Piyasa doyarsa yasak kaldırılabilir." diye konuştu.

Rus basınında dün çıkan haberlerde, hükümetin benzin ihracatını 1 Mart'tan itibaren yasaklamayı planladığı öne sürülmüştü.

Rusya'da benzin ve motorin fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle Eylül 2023'te de benzin ihracatı yasaklanmış, yaklaşık iki ayın ardından söz konusu yasak kaldırılmıştı.

  • Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak
  • Rusya
  • benzin yasağı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.