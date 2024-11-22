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Dünya

Rusya benzin ihracatına yönelik kısıtlamaları kaldırıyor

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, benzin ihracatına yönelik kısıtlamaları kısa süre içerisinde kaldıracaklarını söyledi.

AA22 Kasım 2024 Cuma 14:45 - Güncelleme:
Rusya benzin ihracatına yönelik kısıtlamaları kaldırıyor
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Novak, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, benzin ihracatı yasağının kaldırılmasına yönelik gerekli evrakın hazırlandığını belirtti.

Yasağın kaldırılmasına ilişkin tarih veremeyeceğini bildiren Novak, "Yasak gelecek günlerde kaldırılacak. 1 Aralık'tan itibaren mi kalkacak şu anda söylemek zor." dedi.

Rusya'da petrol rafinerilerinin insansız hava araçlarının saldırılarına hedef olması ve özellikle tarım sektöründe artan talep nedeniyle benzin fiyatlarında yükseliş yaşanmıştı.

Fiyat artışları dolayısıyla hükümet zaman zaman ihracat kısıtlamalarına gidiyor. Rusya, benzin ihracatını son olarak 1 Ağustos'tan itibaren yıl sonuna kadar kısıtlamıştı.

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