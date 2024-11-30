İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Kasım 2024 Cumartesi / 28 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,7004
  • EURO
    36,7726
  • ALTIN
    2961.82
  • BIST100
    9652
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya, benzin ihracatına yönelik kısıtlamaları üreticileri kapsayacak şekilde kaldırdı
Dünya

Rusya, benzin ihracatına yönelik kısıtlamaları üreticileri kapsayacak şekilde kaldırdı

Rusya, benzin ihracatına yönelik kısıtlamaları yalnızca üreticileri kapsayacak şekilde kaldırdı.

AA30 Kasım 2024 Cumartesi 18:59 - Güncelleme:
Rusya, benzin ihracatına yönelik kısıtlamaları üreticileri kapsayacak şekilde kaldırdı
ABONE OL

Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, benzin ihracatına yönelik kısıtlamaların 31 Ocak 2025'e uzatıldığı belirtildi.

Benzin üreticilerinin ise kısıtlamalardan muaf tutulmasına karar verildiği bilgisine verilen açıklamada, "Karar, yurt içi akaryakıt piyasasında istikrarın sağlanması, petrol rafinerilerinin desteklenmesi ve benzinin gayriresmi ihracatının engellenmesi amacıyla alınmıştır." denildi.

BENZİN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ YAŞANMIŞTI

Rusya'da petrol rafinerilerinin insansız hava araçlarının saldırılarına hedef olması ve özellikle tarım sektöründe artan talep nedeniyle benzin fiyatlarında yükseliş yaşanmıştı.

Fiyat artışları dolayısıyla hükümet zaman zaman ihracat kısıtlamalarına gidiyor.

Rusya, benzin ihracatını son olarak 1 Ağustos'tan itibaren yıl sonuna kadar kısıtlamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.