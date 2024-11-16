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Dünya

Rusya bir ülkenin daha gazını kesti! AB: Bu bize yapılan bir şantaj

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın doğal gaz tedarikini keserek Avusturya ve Avrupa'ya şantaj yaptığını ifade etti.

AA16 Kasım 2024 Cumartesi 18:18 - Güncelleme:
Rusya bir ülkenin daha gazını kesti! AB: Bu bize yapılan bir şantaj
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Von der Leyen, sosyal medya hesabından, Rus enerji şirketi Gazprom'un bugünden itibaren Avusturya'ya doğal gaz sevkiyatını kesmesine tepki gösterdi.

Paylaşımında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in enerjiyi "silah" olarak kullandığını belirten von der Leyen, "Putin, gaz kesintisiyle Avusturya ve Avrupa'ya şantaj yapmaya çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Von der Leyen, AB'nin Rusya'dan gaz sevkiyatının durmasına ve kış dönemine hazır olduğuna dikkati çekerek, "AB genelinde doğal gaz depoları dolu." ifadesini kullandı.

Gaz kesintisini Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile görüştüğünü belirten von der Leyen, Avrupa'nın Avusturya'yı destekleyeceğini bildirdi.

  • AB Komisyonu Başkanı
  • Rusya doğalgaz
  • Avusturya şantaj

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