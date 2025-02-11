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Dünya

Rusya bir yerleşim birimini daha ele geçirdi

Rusya, Donetsk bölgesindeki Yasenevoye yerleşim birimini ele geçirdiğini duyurdu.

AA11 Şubat 2025 Salı 14:17 - Güncelleme:
Rusya bir yerleşim birimini daha ele geçirdi
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Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.

Rus ordusunun Ukrayna'daki cephede pozisyonlarını güçlendirmeye devam ettiği belirtilen açıklamada, "Merkez Askeri Grup birliklerinin kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Yasenevoye yerleşim birimi ele geçirildi." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 653 uçak, 283 helikopter, 43 bine yakın İHA, 592 hava savunma füze sistemi, 21 bin 287 tank ve zırhlı araç, 1514 çok namlulu roketatar, 21 bin 495 obüs ve havan topu ile 31 bin 459 özel askeri aracın imha edildiği belirtildi.

  • Rusya
  • Savunma Bakanlığı
  • Donetsk

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