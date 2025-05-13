Rusya: BM'nin kararını kabul etmiyoruz

Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), Temmuz 2014'te Malezya Havayolları'na ait MH17 sefer sayılı uçağın Ukrayna'da düşürülmesinden Rusya'nın sorumlu olduğuna karar verdi. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün açıklamasına Rusya'dan tepki geldi. Kremlin Sarayı, 298 kişinin ölümüyle sonuçlanan Malezya uçağının düşürülmesi hakkında Rusya'yı suçlu tutan mahkeme kararını taraflı olması dolayısıyla reddetti. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, "Konumumuz gayet iyi biliniyor. Rusya'nın bu kazayı incelemede yer alan ülkeler arasında olmadığını biliyorsunuz. Herhangi bir taraflı kararı kabul etmiyoruz" dedi.

NE OLMUŞTU

Malezya Hava Yolları'nın MH17 sefer sayılı Boeing 777 tipi yolcu uçağı, 17 Temmuz 2014'te Amsterdam-Kuala Lumpur seferini gerçekleştirdiği sırada Rus yanlısı ayrılıkçılar ile Ukrayna güçleri arasında çıkan çatışmalar sırasında Ukrayna'nın doğusunda düşürülmüştü. Uçaktaki 196'sı Hollanda, 38'i Avustralyalı olmak üzere farklı ülkelerden 298 kişi hayatını kaybetmişti. Uçağın Rusya yapımı "Buk" füzesi ile vurulduğu ortaya çıkmış, Rusya ise suçlamaları reddetmişti.