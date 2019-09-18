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Rusya: BRICS küresel ekonominin yüzde 50'sini oluşturacak

Rusya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Anton Siluanov, 'Muhafazakar tahminlerimize göre BRICS ülkeleri 2030’da dünya ekonomisinin yüzde 50’sini oluşturacak” dedi.

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Rusya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Anton Siluanov, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’dan oluşan BRICS’in 2030’da dünya ekonomisinin yüzde 50'sini oluşturacağını söyledi.
 
Siluanov, başkent Moskova’da düzenlenen “BRICS nezdinde iş birliğinin 10 yılı” konferansında yaptığı açıklamada, BRICS’in günümüzde dünya ekonomisinin üçte birini oluşturduğunu belirtti.
 
BRICS’in küresel ekonomideki payının gelecek yıllarda artacağını vurgulayan Siluanov, “Muhafazakar tahminlerimize göre BRICS ülkeleri 2030’da dünya ekonomisinin yüzde 50’sini oluşturacak.” dedi.
 
BRICS nezdindeki rekabetin, küresel rekabet açısından da büyük önem taşıdığına işaret eden Siluanov, “BRICS ülkeleri olarak aramızdaki ekonomik ve ticari engelleri kaldırıp birliğimizi güçlendirmemiz gerekiyor.” değerlendirmesinde bulundu.
 
Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın üyesi olduğu gayri resmi birlik BRICS tarafından, üye ülkeler arasındaki iş birliğini artırmak için 2009’dan bu yana her yıl düzenli olarak zirveler gerçekleştiriliyor.

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